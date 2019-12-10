Тренер Бабикова считает непорядочным отношение СБР к спортсмену

Личный тренер биатлониста Антона Бабикова Виктор Никитин заявил, что отношение Союза биатлонистов России к спортсмену непорядочное, передает «Спорт-Экспресс».

После первого этапа Кубка мира в Эстерсунде Бабиков должен отправиться домой и выступить в Кубке России. Однако у спортсмена возникли проблемы с документами и его оружием, из-за чего принять участие в турнире он не сможет.

«Его отозвали, а оружие - нет. Безумие в том, что все знали: сразу из Эстерсунда Антон летит домой. Купили ему билет. Знали, но винтовку оформили так, чтобы он не смог ее вывезти...», — заявил специалист.

Ранее российский биатлонист Бабиков высказался о взаимоотношениях с Губерниевым.