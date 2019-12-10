Депутат Госдумы поделился мнением о допинге в США

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением о нарушении антидопинговых правил в американском спорте, передает ТАСС.

Он отметил, что в США допинг стал уже привычным делом, многие спортсмены его употребляют, и при этом никаких мер не принято.

«Поражает, с каким упорством глава USADA — антидопингового агентства страны, национальные лиги которой все сплошь на допинге, — продолжает нападать на Россию», — добавил он.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях из-за изменения базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее президент WADA Крейг Риди высказался о ситуации в российском спорте.