Родченков потребовал пересмотреть результаты Игр в Лондоне и Сочи

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований.

9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Родченков заявил, что WADA нельзя останавливаться в принятии санкций против России.

«Те, кто занимался коррупцией в различных видах спорта, например легкой атлетике, тяжелой атлетике, лыжах, биатлоне и бобслее, должны быть наказаны. Необходимо пересмотреть результаты Игр в Лондоне и Сочи», — приводит заявление Родченкова журналист Times Мартин Циглер.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с отстранением России.

Ранее Норвегия призвала не допускать россиян на этапы Кубка мира по лыжам.