В Кремле высказались о предложении Толстого бойкотировать Игры-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпийские игры 2020 года.
9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.
Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.
«Можно ли считать слова Толстого официальной позицией России? Это его личное мнение», — цитирует Пескова ТАСС.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с отстранением России.
Ранее Толстой заявил, что необходимо организовывать свои соревнования.