В Госдуме призвали бойкотировать Олимпиаду-2020

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна бойкотировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом он заявил в программе «Время покажет» на Первом канале.

9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Бан распространяется на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио, зимние Игры-2022 в Пекине, а также чемпионаты мира. Апелляция на решение исполкома WADA может быть подана в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

«Ехать никуда не надо. Надо организовывать свои соревнования, и надо создавать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для наших олимпийцев», — заявил Толстой.

По его мнению, Россия должна занять жесткую позицию в данном вопросе.

«Жесткая позиция — это бойкот, это отсутствие команды России на Олимпиаде», — отметил вице-спикер.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с отстранением России.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал неадекватными санкции WADA.