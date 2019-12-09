Гладышева о решении WADA: это попытка укусить Россию со всех сторон

Член президиума федерации горнолыжного спорта России Светлана Гладышева прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований на четыре года.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на четыре года запретило России выступать на мировых чемпионатах.

«Опять нейтральный флаг, опять без гимна… Сегодня встреча Нормандской четверки, и от WADA такие новости идут. Есть попытка со всех сторон укусить Россию: нашей лаборатории, вроде как, давно дали статус. А тут какие-то проникновения… Все запутанно, и никто не разбирается: пошли по пути наименьшего сопротивления, по максимуму наказав страну.

Послушайте, чистые спортсмены должны доказывать то, что они чистые. Почему? Это WADA должно доказывать, что они не чистые. Это ж не леденец закинуть в рот, и он растворился. От допинга остается шлейф.

Это несправедливо: налицо прямое воздействие на честных спортсменов. Да, допустим, есть спортсмены, попавшиеся на умышленном или неумышленном приеме допинга. Но почему чистые то атлеты страдать должны?» — передает слова Гладышевой корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на обжалование решения WADA по России есть 21 день.