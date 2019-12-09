Уткин — о словах Запашного: это признак дегенеративного ума

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин жестко раскритиковал высказывания директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного о футбольных фанатах.

По его словам то, что Запашный всю жизнь мучает животных, красноречиво говорит о сущности этого человека.

«Очень интересно проанализировать высказывания одного живодера, который получил весомый ответ в соцсетях. Его там прополоскали — естественно, это же слова дегенеративного ума.

Даже у тигра владение русским языком лучше, чем у живодера», — сказал. Уткин в своей программе «Футбольный клуб».

Ранее сообщалось, что Василий Уткин поддержал акцию фанатского объединения московского «Спартака».