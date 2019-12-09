WADA призывает к полному отстранению России от ОИ, сообщает «Би-би-си»
Члены комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерены лишить спортсменов из России права выступать на Олимпийских играх. Об этом сообщает «Би-би-си».
На заседании решили, что лишь такой вариант является единственно справедливым в сложившейся ситуации. Так считает девять из 17 человек во главе с председателем Бекки Скотт.
Они уверены, что в том случае, если вердикт смягчат, ситуация не послужит уроком, а значит, «мошенничество, манипуляции и обман будут поощряться».
«Российская допинговая сага имела место на трех Олимпийских и Паралимпийских играх, а теперь может затронуть и четвертые.
Мы считаем, что продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает», — отмечено в заявлении.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предложил предоставить необработанные данные Московской лаборатории.