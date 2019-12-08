Массимо Каррера стал новым главным тренером АЕК
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом сообщает пресс-служба черно-желтых в Twitter.
Напомним, что итальянский специалист в период с 2016 по 2018 год возглавлял московский «Спартак». Под его руководством красно-белые прервали 16-летнюю серию без побед в чемпионате России.
Также Каррера в июле 2017 года стал обладателем Суперкубка России.
Ранее сообщалось, что футбольный эксперт Александр Бубнов оценил предварительные итоги розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ).
Στα γραφεία της ΑΕΚ ο Μάσιμο Καρέρα!#aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #massimocarrera pic.twitter.com/A6hI8BMTOA— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 8, 2019