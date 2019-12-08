Массимо Каррера стал новым главным тренером АЕК

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом сообщает пресс-служба черно-желтых в Twitter.

Напомним, что итальянский специалист в период с 2016 по 2018 год возглавлял московский «Спартак». Под его руководством красно-белые прервали 16-летнюю серию без побед в чемпионате России.

Также Каррера в июле 2017 года стал обладателем Суперкубка России.

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