Нападающий «Манчестер Юнайтед» Лингард назвал расиста глупцом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард назвал расиста, который демонстрировал непристойные жесты на матче против «Манчестер Сити» в рамках 16-го утра Английской премьер-лиги (АПЛ), глупцом.

По его словам, дерби — не повод выставлять себя не в лучшем свете.

«Даже этот глупец не испортит ощущение от этого замечательного вечера. Ужасное поведение. Несмотря на то, что это принципиальный матч, ни у кого нет причин проявлять расизм и дискриминировать кого-либо», — написал Лингард в своем Twitter.

Not even this idiot can ruin tonight's feeling, shameful behaviour, it may be the derby but there is never ever a reason to be racist! https://t.co/tLegPkBIG4