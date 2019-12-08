Гол Роналду не спас «Ювентус» от первого поражения в сезоне

Туринский «Ювентус» проиграл «Лацио» в матче 15-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу римского клуба. Примечательно, что для туринцев это поражение стало первым в сезоне.

Счет в матче открыл «Ювентус» на 25-й минуте, отличился Криштиану Роналду. Однако на 45+1 минуте «Лацио» сравнял благодаря голу Луисе Филипе. Также в составе победителей отличились Сергей Милинкович-Савич и Филипе Кайседо.

По ходу игры «Лацио» бил пенальти, однако Чиро Иммобиле не справился с 11-ти метровым ударом.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет продлить контракт с Дибалой до 2024 года.

Чемпионат Италии. 15-й тур

«Лацио» — «Ювентус» — 3:1

Голы: 0:1 — Роналду, 25; 1:1 — Луис Фелипе, 45+1; 2:1 — Милинкович-Савич, 74; 3:1 — Кайседо, 90+5.