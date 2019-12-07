Спартаковские фанаты подали заявление на Запашного в прокуратуру и СК

Болельщики московского «Спартака» направили заявления в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой рассмотреть высказывания директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного на предмет нарушения российского законодательства. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, соответствующее обращение было направлено через интернет-приемную СК и Прокуратуры РФ по городу Санкт-Петербургу.

Проведение процессуальной проверки и оценка его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ, будет осуществляться компетентными органами северной столицы.

Ранее сообщалось, что заводящий спартаковского стадиона «Открытие Арена» Валерий Бевз (Валера Амиго) призвал психиатров разобраться с Эдгардом Запашным.