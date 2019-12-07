Полиция обыскала автобус с болельщиками хоккейного «Трактора»

Сотрудники правоохранительных органов остановили автобус с болельщиками челябинского «Трактора», который направлялся в Магнитогорск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, работники центра по борьбе с экстремизмом, усиленные нарядом ОМОНа, проводили досмотр пассажиров и багажа.

Как заявил бывший менеджер по работе с болельщиками челябинского клуба Артем Воробьев, обыск проходил на протяжении двух часов. Никаких объяснений никто им не дал.

Ранее сообщалось, что капитан хабаровского «Амура» Максим Кондратьев, пострадавший в драке на парковке у одного из местных кафе, больше не сыграет в этом сезоне.