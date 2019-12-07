Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Аризоной»
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Пингвинз».
Первую шайбу в этом матче забросил российский нападающий Евгений Малкин. Точку в игре поставил Брэндон Танев. Примечательно, что оба гола были оформлены уже в третьем периоде.
Ранее сообщалось, что наставник «Монреаля» требует дисквалифицировать Задорова.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» — «Аризона Койотс» — 2:0
1:0 — Малкин (Гюнцель), 47:13;
2:0 — Танев (Блюгерс), 59:58.