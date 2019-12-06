Родченков мог изменить базу данных лаборатории из США, заявил эксперт

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший директор Московской лаборатории Григорий Родченков мог вносить изменения в базу данных уже после переезда в США, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал глава группы независимых экспертов Виктор Блажеев, который проводил расследования в связи с манипуляциями в базе данных. Из-за того, что удаленный доступ к базе был отключен только в 2016 году, Родченков имел возможность вносить изменения уже после отъезда в Америку.

«В период с ноября 2015 по июнь 2016 года в систему можно было спокойно входить из-за рубежа и делать в ней все, что угодно. Тем более администратор, который также переехал в США, знал все ключи, и таких случаев вхождения было порядка 400», — заявил Блажеев.

Ранее сообщалось, что Россия предоставила WADA вариант расследования по базе Московской лаборатории.