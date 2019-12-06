«Зенит» не подтвердил информацию о новом контракте с Дзюбой

Руководитель пресс-службы петербургского «Зенита» Антон Макаренко не подтвердил информацию о новом контракте с форвардом команды Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «КП-Петербург».

О том, что сине-бело-голубые и капитан национальной команды подписали новый контракт сообщил «Спорт день за днем». Источник утверждал, что обновленное соглашение сохраняет пункты о зарплате неизменными — нападающий продолжал получить по €3,6 млн в год, а сам договор заключен по схеме «2+1».

Макаренко заявил, что не может подтвердить эту информацию отметив, что все данные о подписании контрактов публикуются на официальном сайте петербуржцев.

Ранее сообщалось, что станция метро в Санкт-Петербурге не будет переименована в честь «Зенита».