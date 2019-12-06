Агент: Зидан должен быть счастлив, что Бэйл играет в «Реале»

Агент валийского вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил положение своего клиента в стане «сливочных», передает AS.

Напомним, что с момента назначения на пост главного тренера команды француза Зинедина Зидана в клубе появилась напряженная атмосфера между специалистом и его подопечным. Ситуация накалилась, когда летним трансферным окном наставник мадридцев заявил, что не хочет видеть Бэйла в своей команде.

По словам Барнетта, сам футболист не рад тому, в каком положении он оказался. В данный момент у него и «Реала» все еще действует контракт. Пока соглашение не истекло, валиец намерен показывать 100 процентную отдачу на поле, так как он хочет выиграть Лигу чемпионов и другие турниры, в которых участвует «королевский клуб».

«Факты и статистика указывают на то, что с Бэйлом на поле у «Реала» больше шансов на победу. Никогда никто не сможет обвинить Гарета в том, что он не отдается игре по максимуму. Бэйл — один из лучших игроков в мире. Тренер должен быть счастлив и гордиться, что такой футболист выступает в его команде», — заявил агент, отметив, что гарантий, что Бэйл покинет клуб, нет. Однако это может случиться, если игроку поступит выгодное предложение, и он сам решит расстаться со «сливочными».

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен усилить линию полузащиты.