Поветкин хочет вновь стать чемпионом мира

Бывший чемпион мира Александр Поветкин намерен вернуть себе титул.

Российский тяжеловес с 2011 по 2013 год являлся регулярным чемпионом мира по версии WBA.

«У меня есть цель выйти на бой за звание чемпиона мира и победить!» — цитирует Поветкина ТАСС.

Напомним, что бой против Майкла Хантера Александр проведет в андеркарде супербоя Энди Руис — Энтони Джошуа II в Саудовской Аравии 7 декабря.

Ранее менеджер Хабиба призвал бойцов UFC отказаться от работы с USADA.