Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает «Чемпионат.com».

Инцидент произошел на международном турнире в Риге во время упражнения «воздушное полотно». Из-за неправильно организованного подвеса снаряд оборвался, и спортсменка упала на маты.

Как заявила тренер гимнастки Елена Кустова на своей странице в «ВКонтакте», на соревнованиях не дежурила скорая помощь, а находившаяся там медсестра не смогла оказать спортсменке помощь.

В результате падения у гимнастки были сломаны 1-й поясничный и 12-й грудной позвонки, также диагностированы ушиб спинного мозга с полным поперечным повреждением, нарушена работа органов малого таза, а также потеряна чувствительность в ногах. 1 декабря Асонова была доставлена в российскую столицу. Кустова добавила, что реабилитация продлится минимум год.

«Сможет ли Женя ходить, будет зависеть от того, как будет проходить лечение. Мы все верим в лучшее!» — пишет Кустова.

Ранее попавший в серьезную аварию боксер заявил о скором возвращении на ринг.