Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой матча против «Нэшвилла».

Встреча состоялась в Нэшвилле и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

26-летний уроженец Майкопа забросил победную шайбу в дополнительное время и отдал результативную передачу.

Второй звездой матча признан нападающий «хищников» Кайл Туррис, который также забил гол и отдал голевой пас.

Третьим в списке лучших назван финский голкипер хозяев Пекка Ринне, отразивший 28 бросков из 31.

После этой победы «молнии» поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, в их активе 29 очков после 25 матчей.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерс» обыграла на своем льду «Торонто Мэйпл Ливс» со счетом 6:1.