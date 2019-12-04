Фигуристки Леонова и Сотскова не выступят на чемпионате России

Фигуристки Алена Леонова и Мария Сотскова не выступят на чемпионате России, который пройдет в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

По словам 19-летней спортсменки, национальное первенство она пропустит из-за определенных проблем со здоровьем.

29-летняя Леонова также сослалась на неудовлетворительное состояние собственного организма.

«Я никогда прежде не пропускала чемпионат России, но в этом году решила пройти дополнительное обследование своего колена. Хорошо, что МРТ не выявило ничего серьезного», — сказала фигуристка.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась в Isntagram эмоциональным фото.