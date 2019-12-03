Зеппельт отреагировал на статью о «чистых» спортсменах из России

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, прославившийся благодаря своим антидопинговым расследованиям, высказался о громкой статье в New York Times.

В материале американского издания поднимается проблема допинга в России, а также затрагивается позиция президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха относительно этого вопроса.

«После прочтения статьи New York Times хочется спросить у МОК: «Кто эти якобы «чистые» спортсмены из России, которых нужно «защищать»? Бах знает ответ на это?» — написал Зеппельт в Twitter.

В тексте также упоминается, что перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро Бах был против полной дисквалификации России, призывая разграничивать «индивидуальную справедливость» и «коллективное наказание». Этой позиции президент МОК придерживается и по сей день.

Стоит отметить, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Итоговое заседание состоится 9 декабря.

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