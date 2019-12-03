Суд принял иск Глушакова к экс-жене о взыскании компенсации за моральный вред

Игрок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков направил иск в Никулинский районный суд, в котором обвинил свою бывшую жену Дарью в причинении морального вреда.

По информации Sport24, суд принял иск, в котором футболист призвал взыскать с экс-супруга компенсацию.

Сообщается, что заседание назначено на 20 декабря. Известно, что Глушаков намерен отсудить у бывшей жены 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Глушаков не помог «Ахмату» обыграть казанский «Рубин» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).