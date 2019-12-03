Объявлены три звезды недели в НХЛ

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

Нападающий помог своему клубу одержать три победы в трех матчах и набрал 9 (3+6) очков.

Вторым стал голкипер «Калгари Флэймз» Давид Риттих. Он отразил 95 бросков из 101, а его команда набрала пять очков из шести возможных.

Третьей звездой недели признан вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, отразивший 93,5% бросков. Благодаря действиям голкипера «акулы» одержали три победы в четырех встречах.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим российским хоккеистом НХЛ в ноябре.