Фигуристка Константинова не выступит на турнире в Загребе

Российская фигуристка Станислава Константинова не выступит на турнире Golden Spin в хорватском Загребе, сообщает Sport24.

Имя фигуристки пропало из списков участников на соревнования серии ISU Challenger. При этом пока неизвестна причина, по которой это произошло.

Турнир состоится с 4 по 7 декабря, из российский фигуристок в соревнованиях примут участия Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Ранее стало известно расписание финала Гран-при по фигурному катанию у женщин.