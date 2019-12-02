Лыжницы из Швеции съязвили по поводу беременных россиянок

Представительницы женской сборной Швеции по лыжным гонкам Шарлотта Калла и Карин Эрссон прокомментировали массовый уход в декретный отпуск спортсменок из национальной команды России. Об этом сообщает «РБ».

Они поделились мнением о словах главного тренера сборной России Елены Вяльбе, которая призвала лыжниц заводить детей в сезоны, где нет крупных стартов.

«Подобный подход не характерен для Швеции. Мы тоже хотим иметь семью, но не подстраиваем это под наш соревновательный график», — заявила Калла.

«В России иная культура. У нас бы никто не стал повиноваться Вяльбе», — отметила Эрссон.

Ранее сообщалось, что наставник российского биатлониста Дмитрия Гараничева Максим Кугаевский ответил на критику журналисту и телекомментатору Дмитрию Губерниеву.