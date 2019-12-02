Лучший борец России о Хабибе: можно лишь позавидовать его трудолюбию

Лучший российский борец в тяжелом весе Билял Махов высказался о дагестанском бойце смешанных единоборств (ММА) Хабибе Нурмагомедове. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, подобное испытание славой, которое выпало Нурмагомедову, достойно пройти сможет не каждый.

«Его бои смотрят по всему миру. Победы Хабиба говорят сами за себя. Далеко не каждый способен пройти через то, что прошел он с чистой совестью. Мы стараемся брать с него пример и трудиться так же, чтобы достичь новых высот», — сказал Махов.

Ранее сообщалось, что российский пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал о краже своих боксерских перчаток после боя против Александра Емельяненко.