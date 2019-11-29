Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»
«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Шон Курали, Давид Пастрняк и Давид Крейчи. У гостей шайбы забросили Павел Бучневич и Филип Хитил.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон Брюинз» (Бостон, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)