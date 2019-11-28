ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс выйти в плей-офф ЛЕ

Московский ЦСКА сыграл вничью с разградским «Лудогорцем» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Федор Чалов. У гостей мяч забил Клаудиу Кешерю.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров ЦСКА (два очка) занимает четвертое место в турнирной таблице группы H. Армейцы лишились шанса выйти в плей-офф Лиги Европы. «Лудогорец» (7) располагается на второй строчке.

Ранее ЦСКА объявил состав на матч Лиги Европы против «Лудогорца».

Футбол. Лига Европы. Группа H. 5-й тур

ЦСКА (Москва, Россия) — «Лудогорец» (Разград, Болгария) — 1:1

Голы: 0:1 — Кешерю, 66; 1:1 — Чалов, 75.