ЦСКА объявил состав на матч Лиги Европы против «Лудогорца»
Московский ЦСКА и разградский «Лудогорец» определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Бистрович, Кучаев, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
Стартовый состав «Лудогорца»: Илиев, Сисиньо, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселиньо, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.
Встреча между ЦСКА и «Лудогорцем» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.55 мск.
Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре команды в Лиге Европы.