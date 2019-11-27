Вице-президент WADA: в ситуации с Россией доверять МОК нельзя

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд высказалась по поводу санкций в сторону России, передает NRK.

Ей не нравится, что Международный олимпийский комитет (МОК) выступает против жестких санкций в сторону отечественных спортсменов.

25 ноября комитет по соответствию рекомендовал исполкому дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Если 9 декабря на заседании организацию отстранят, российские спортсмены на четыре года лишатся возможности выступать под своим флагом на международных соревнованиях. Также будет наложен и запрет на проведение турниров на территории страны.

«Этого решения ожидали четыре года. Безусловно, в данный момент МОК находится под сильным давлением. На кону большое количество денег, которые потеряют, если Россию исключат из футбольных турниров, а также летних и зимних Олимпийских игр. Все это будет сильным ударом по комитету. Однако участники самого крупного допингового скандала должны ответить за свои ошибки. В этой ситуации доверять МОК нельзя», — заявила Хеллеланд.

Ранее сообщалось, что в Кремле переживают из-за возможного отстранения России от соревнований.