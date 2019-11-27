В Госдуме указали, кто должен ответить на претензии WADA к России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/165/12670165/000_1AU92S-pic905-895x505-76656.jpg">

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев ответил на вопрос о том, получила ли Россия официальный текст доклада комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию, который рекомендовал отстранить страну от международных соревнований на четыре года.

Ранее западные СМИ начали публиковать части из данного доклада, объясняющие, почему была выдана негативная рекомендация.

«Если ли у российской стороны этот доклад? Только Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может получить этот доклад, потому что они должны ответить на него. Ни министерство спорта, ни Олимпийский комитет России (ОКР), ни федерации по разным видам спорта докладом не обладают. У меня такой информации нет.

РУСАДА является ассоциированным членом WADA и отвечает перед Всемирным агентством именно оно», — сообщил Свищев корреспонденту «Газеты.Ru» Эльвире Ондар.

Ранее журналист «Би-би-си» оценил призыв США отстранить всех атлетов России от ОИ.