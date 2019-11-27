Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго

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Организаторы турнира по легкой атлетике, который пройдет в Глазго 15 февраля 2020 года, приняли решение исключить трехкратную чемпионку мира Марию Ласицкене из списка участниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову.

Это связано с тем, что 9 декабра 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет решать вопрос об отстранении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), вместе с которым под санкции могут попасть и отечественные атлеты.

«У нас уже было приглашение на руках, однако его аннулировали. По словам организаторов, Ласицкене может вовремя не получить нейтральный статус, без которого она не сможет выступить», — поделилась Назарова.

Стоит отметить, что допинговый скандал в российском спорте, который стал развиваться с новой силой 23 сентября, когда руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агенства Сергей Хрычиков сделал заявление о том, что Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в связи с обнаруженными в данных Московской лаборатории махинациями.

Ранее сообщалось, что новый глава WADA введет «серьезные и жесткие» санкции против России.