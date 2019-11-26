Наблюдательный совет РУСАДА примет решение по вердикту исполкома WADA

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Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев примет решение о подаче апелляции на вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение десяти дней после заседания.

«Считаю, что после того, как 9 декабря будет объявлен вердикт WADA, наблюдательный совет в кратчайшие сроки проведет заседание, где мы все обсудим, изучим соответствующие материалы, а дальше будем принимать решение о том, каким образом нам поступать», — цитирует Ивлева ТАСС.

25 ноября комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA лишить статуса РУСАДА. Причиной этого решения стали найденные доказательства манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Также было рекомендовано лишить российских спортсменов права участвовать в соревнованиях под флагом своей страны и проводить крупные международные турниры на территории России.

В случае, если исполком примет решение лишить РУСАДА статуса соответствия, у организации будет 21 день для подачи апелляции.

Ранее WADA поставило точку в вопросе проведения матчей Евро-2020 в России.