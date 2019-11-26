«Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно выбыл из еврокубков

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Московский «Локомотив» проиграл леверкузенскому «Байеру» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 11-й минуте нападающий «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов отправил мяч в собственные ворота, а на 54-й Свен Бендер увеличил разрыв в счете.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров «Байер» (шесть очков) занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) располагается на четвертой строчке.

Красно-зеленые потеряли шансы на выход в плей-офф еврокубков.

Ранее «Локомотив» и «Байер» объявили составы на матч Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Байер» (Леверкузен, Германия) — 0:2

Голы: 0:1 — Жемалетдинов , 11 (автогол); 0:2 — Бендер, 54.