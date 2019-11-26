«Локомотив» и «Байер» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер» определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.
Стартовый состав «Байера»: Градецки, Рецос, Та, Свен Бендер, Бэйли, Демирбай, Венделл, Диаби, Арангис, Фолланд, Беллараби.
Встреча между «Локомотивом» и «Байером» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.55 мск.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов.