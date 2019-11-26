СМИ узнали имя обладателя «Золотого мяча»

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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча», передает Mundo Deportivo.

По информации издания, форвард уже оповещен о предстоящем вручении награды. Главный редактор и один из журналистов издания France Football, которое является организатором премии, побывали в столице Каталонии, чтобы сообщить аргентинцу о победе и взять у него интервью.

Торжественная церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 2 декабря в Париже.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, кому должен достаться «Золотой мяч».