Обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC

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Обнаружены останки тела пропавшей месяц назад дочери бойца Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Уолта Харриса. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, семью Ани Бланшард уже уведомили о случившейся трагедии.

«Мы можем подтвердить информацию о том, что обнаруженные части тела с большей вероятностью принадлежат именно ей», — заявил окружной прокурор.

Напомним, что первый подозреваемый в убийстве девушки был задержан 7 ноября.

Ранее сообщалось, что легенда бокса Майк Тайсон не видит шансов у Конора Макгрегора в возможном повторном поединке с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.