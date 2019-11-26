Обнаружены останки тела пропавшей дочери бойца UFC
Обнаружены останки тела пропавшей месяц назад дочери бойца Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Уолта Харриса. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, семью Ани Бланшард уже уведомили о случившейся трагедии.
«Мы можем подтвердить информацию о том, что обнаруженные части тела с большей вероятностью принадлежат именно ей», — заявил окружной прокурор.
Напомним, что первый подозреваемый в убийстве девушки был задержан 7 ноября.
Ранее сообщалось, что легенда бокса Майк Тайсон не видит шансов у Конора Макгрегора в возможном повторном поединке с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.