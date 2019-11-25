Тайсон сделал прогноз на возможный реванш Хабиб — Макгрегор

<img src="//img.gazeta.ru/files3/981/12736981/1165b22bbf01198c489e64b18b1e4fbb-pic905-895x505-43418.jpg">

Легенда бокса Майк Тайсон не видит шансов у Конора Макгрегора в возможном повторном поединке с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

Американец уверен, что этот бой будет проведен исключительно ради денег.

«Он не победит Хабиба, никогда не победит. Но люди готовы платить, чтобы посмотреть это противостояние.

Хабиб получит больше денег в поединке с соперником, которого он победит, чем было бы в случае поединка с бойцом, у которого больше шансов в поединке с ним. Так почему бы им не подраться хоть десять раз? Аудитория будет платить за десять поражений Конора», — цитирует Тайсона Mirror.

Ранее Альварес заговорил о реванше с Мейвезером.