Призерка чемпионата мира по биатлону хочет разогнать женскую сборную

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Призерка чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина хочет разогнать женскую сборную России. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, подобное решение позволит провести более честный отбор в основой состав национальной команды.

«Регионы готовили своих спортсменок и надеялись на то, что они войдут в состав (речь об Ирине Старых и Екатерине Глазыриной. — прим. «Газеты.Ru»). А тут им говорят, что они не попадают на Кубок мира. Лучше тогда уж совсем разогнать женскую команду. Пусть все по регионам тренируются, а потом решают кому ехать», — сказала Сорокина в программе «Фетисов».

Ранее сообщалось, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило об одном пропущенном допинг-тесте биатлонистки Екатерины Глазыриной