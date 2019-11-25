Призерка чемпионата мира по биатлону хочет разогнать женскую сборную
Призерка чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина хочет разогнать женскую сборную России. Об этом сообщает Sport24.
По ее словам, подобное решение позволит провести более честный отбор в основой состав национальной команды.
«Регионы готовили своих спортсменок и надеялись на то, что они войдут в состав (речь об Ирине Старых и Екатерине Глазыриной. — прим. «Газеты.Ru»). А тут им говорят, что они не попадают на Кубок мира. Лучше тогда уж совсем разогнать женскую команду. Пусть все по регионам тренируются, а потом решают кому ехать», — сказала Сорокина в программе «Фетисов».
Ранее сообщалось, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило об одном пропущенном допинг-тесте биатлонистки Екатерины Глазыриной