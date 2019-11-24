Игрок «Краснодара» получил травму бедра в матче чемпионата России

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Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш получил травму в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом», сообщает ТАСС.

Игрок вышел в стартовом составе, однако в начале встречи тренерский штаб был вынужден провести замену из-за травмы игрока. О степени серьезности травмы футболиста проинформировал Сергей Матвеев.

«У Фернандеша проблема с задней поверхностью бедра, степень повреждения пока неясна», — заявил специалист.

В текущем сезоне хавбек вышел на поле в шести встречах и стал автором одного гола.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России.