Игрок «Краснодара» получил травму бедра в матче чемпионата России
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш получил травму в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом», сообщает ТАСС.
Игрок вышел в стартовом составе, однако в начале встречи тренерский штаб был вынужден провести замену из-за травмы игрока. О степени серьезности травмы футболиста проинформировал Сергей Матвеев.
«У Фернандеша проблема с задней поверхностью бедра, степень повреждения пока неясна», — заявил специалист.
В текущем сезоне хавбек вышел на поле в шести встречах и стал автором одного гола.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России.