Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт, также отличились Никита Кучеров, Патрик Марун, Энтони Чирелли и Ондржей Палат. У гостей шайбы забросили Дерек Грант и Рикард Ракелль.

Результативными передачами отметились Кучеров, а также его одноклубники защитник Михаил Сергачев и голкипер Андрей Василевский.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Флоридой Пантерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — «Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

1:0 — Пойнт (Рутта, Конакер) — 16:08

1:1 — Грант — 18:00 (4x5)

2:1 — Кучеров (Чирелли, Киллорн) — 25:28

2:2 — Ракелль (Гецлаф, Фаулер) — 27:57

3:2 — Пойнт (Хедман, Василевский) — 32:39 (5x4)

4:2 — Марун (Пакетт, Сергачев) — 34:25

5:2 — Чирелли (Кучеров, Хедман) — 46:20 (5x4)

6:2 — Палат (Шаттенкирк, Гурд) — 57:27 (5x4)