Гол и передача Свечникова принесли «Каролине» победу над «Флоридой»
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Бретт Песке, Мартин Нечас, Даги Хэмилтон и Андрей Свечников. У гостей шайбы забросили Аарон Экблад и Брайан Бойл.
Также российский форвард «Каролины» Свечников отметился результативной передачей.
«Харрикейнз» одержали пятую победу в последних шести матчах регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» переиграла «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — «Флорида Пантерз» (Парадайз, США) — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
0:1 — Экблад (Аккьяри) — 08:36
0:2 — Бойл (Севьюр, Строльман) — 08:54
1:2 — Песке (Терявяйнен, Эдмундсон) — 09:35
2:2 — Нечас (Хэмилтон, Славин) — 14:20
3:2 — Хэмилтон (Терявяйнен, Свечников) — 37:45
4:2 — Свечников (Терявяйнен, Ахо) — 58:58 (en)