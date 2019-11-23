Тарасова и Морозов впервые за четыре года не попали в финал Гран-при

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не вышли в финал Гран-при.

На заключительном этапе в японском Саппоро победу одержали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (226,96). Второе место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49). Бронзу взяли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (203,35).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Тарасова и Морозов регулярно выходили в финал Гран-при с сезона-2015/2016.

Ранее определились пары, которые выступят в финале Гран-при в итальянском Турине.