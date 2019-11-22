Совет IAAF приостановил процесс восстановления ВФЛА

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решения приостановить процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщал RT.

«Думаю, вы видели пресс-релиз независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit. Там были предъявлены обвинения к официальным лицам ВФЛА. Это обсуждалось рабочей группой и советом. Так что основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА», — поведал глава рабочей группы IAAF Руне Андерсаен.

Ранее тренер пропустившего допинг-тесты атлета Данила Лысенко возмущен реакцией ВФЛА на обвинения.