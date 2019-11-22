Тренер пропустившего допинг-тесты атлета обвинил ВФЛА в бездействии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/58/11596058/RIAN_3170984.HR.ru-pic905-895x505-28415.jpg">

Тренер российского прыгуна в высоту Данила Лысенко Евгений Загорулько прокомментировал отстранение своего подопечного по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Специалист подчеркнул, что руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не смогло должным образом защитить спортсмена.

«Подробностей дела Данила я не знаю, потому что в последнее время он общается только с адвокатом. Меня в известность не ставят. Я поддерживаю с ним связь, но только по житейским вопросам. Все, что касается его дела, проходит мимо меня, по работе и по делу с отстранением мы не контактируем. Что я имел в виду, когда сказал, что «сматываю удочки»? Значит, что закончился лов. Если я здесь уже никому не нужен, то что зачем мне стоять на берегу, когда клева нет. Это на рыбацком жаргоне. Если переформулировать, то мое сотрудничество с Данилом завершается, ведь если его отстраняют, то карьера идет под откос, все кончено. Будет ли оспаривать свою дисквалификацию Данил? А как и зачем? Прошло уже два года, но никто ничего не делал. Федерация за это время занималась не пойми чем, пыталась как-то разобраться, а в итоге на Данилу завели уголовные дела», — сказал Загорулько в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Андреем Сенченко.

3 августа 2018 года Данил Лысенко был временно отстранен от международных соревнований из-за пропуска сдачи допинг-проб. В мае 2019 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) завела против россиянина дело по обвинению в подделке документов о прохождении допинг-тестов.

Ранее сообщалось, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за дела Лысенко.