Экс-боец UFC раскрыл условие контракта с промоушеном о смерти в октагоне

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков раскрыл детали контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) для YouTube-канала FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

В частности, спортсмен поведал о пункте договора, касающегося возможной смерти атлета. По словам россиянина, согласно контракту, в случае летального исхода боя в откагоне, у бойцов нет никаких претензий к промоушену.

Напомним, что Смоляков выходил в клетку трижды и каждый из этих боев был проигран. После последнего поражения американцу Грегу Харди техническим нокаутом, президент UFC Дана Уайт раскритиковал отечественного бойца. В мае 2019 года Смоляков покинул организацию.

Стоит отметить, что до перехода в промоушен Смоляков не проигрывал. На его счету на момент заключения контракта с UFC была серия из восьми побед.

Ранее сообщалось, что экс-чемпионка UFC по прозвищу «Киборг» обнажилась в Instagram.