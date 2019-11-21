Экс-боец UFC раскрыл условие контракта с промоушеном о смерти в октагоне
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков раскрыл детали контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) для YouTube-канала FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.
В частности, спортсмен поведал о пункте договора, касающегося возможной смерти атлета. По словам россиянина, согласно контракту, в случае летального исхода боя в откагоне, у бойцов нет никаких претензий к промоушену.
Напомним, что Смоляков выходил в клетку трижды и каждый из этих боев был проигран. После последнего поражения американцу Грегу Харди техническим нокаутом, президент UFC Дана Уайт раскритиковал отечественного бойца. В мае 2019 года Смоляков покинул организацию.
Стоит отметить, что до перехода в промоушен Смоляков не проигрывал. На его счету на момент заключения контракта с UFC была серия из восьми побед.
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