Экс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша
Бывший футболист «Малаги» Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, был арестован испанской полицией.
Как сообщает El Confidencial, являвшийся лидером группировки экс-спортсмен был был взят под стражу вместе с остальными 19 задержанными, проходившими по делу о незаконном обороте наркотиков.
В ходе операции стражи правопорядка конфисковали тонну гашиша.
Стоит отметить, что за время футбольной карьеры Коке поиграл за многие клубы (среди них — «Марсель», лиссабонский «Спортинг», «Райо Вальекано») и повесил бутсы на гвоздь в 2016 году.
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