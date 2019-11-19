Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино

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Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча проходит в Серравалле на стадионе «Олимпико». Отмечается, что нецензурные кричалки доносятся с гостевой трибуны арены.

После первого тайма сборная России ведет в счете — 2:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что два футболиста дебютируют в составе сборной России в официальных матчах.