«Тоттенхэм» объявил об отставке Почеттино

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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», сообщается на официальном сайте команды.

Почеттино возглавил английский клуб в 2014 году. В прошлом сезоне столичный коллектив дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил «Ливерпулю».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» набрал 14 очков после 12 туров. Команда располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает пять кандидатур на замену Почеттино.