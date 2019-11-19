«Тоттенхэм» объявил об отставке Почеттино
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», сообщается на официальном сайте команды.
Почеттино возглавил английский клуб в 2014 году. В прошлом сезоне столичный коллектив дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил «Ливерпулю».
В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» набрал 14 очков после 12 туров. Команда располагается на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает пять кандидатур на замену Почеттино.